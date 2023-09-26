Виктория Боня выкинула дорогое кольцо с сапфиром от миллионера в помойку

Модель Виктория Боня рассказала, как поступила с дорогим подарком. Бывшая участница «Дома-2» жила в гражданском браке с ирландским миллионером Алексом Смерфитом, от которого в 2012 году родила дочь Анджелину.
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