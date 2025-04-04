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Правительство задерживает защиту прав инвесторов в приватизационных спорах

Правительство задерживает защиту прав инвесторов в приватизационных спорах

Правительство по поручению президента задерживает представление предложений по защите прав инвесторов в приватизационных спорах.

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