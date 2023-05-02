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Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины села Курковичи Стародубского района

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины села Курковичи Стародубского района

Об обстреле украинскими боевиками села Курковичи Стародубского района сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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