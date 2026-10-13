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Читаем рассказы

1 подписчик

Я удалила все его сообщения. А через час он постучал в мою дверь

Я удалила все его сообщения. А через час он постучал в мою дверь

Палец завис над кнопкой. Одно касание — и три года переписки исчезнут навсегда. Я не колебалась. Я удалила всё: его «доброе утро», его «скучаю», его «прости», его «я не могу без тебя».

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