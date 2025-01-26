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Разведчики "Днепра" ликвидировали 15 военнослужащих ВСУ под Ореховом

Разведчики "Днепра" ликвидировали 15 военнослужащих ВСУ под Ореховом

Разведгруппа войск "Днепр" провела успешный рейд на ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив расчёт ВСУ.

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