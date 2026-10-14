Многие полагают, что собаки более нечистоплотны, чем кошки. Считается, что кошки избегают мусора, в то время как собак привлекает всё странное и неприятное.
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