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Выборы в Московскую городскую думу и выборы муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино-2024: даты, как проголосовать

Выборы в Московскую городскую думу и выборы муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино-2024: даты, как проголосовать

В сентябре 2024 года пройдут выборы в Московскую городскую думу (МГД). Одновременно с этим жители Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и столичного района Куркино будут выбирать муниципальных депутатов.

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