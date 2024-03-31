Пленный ВСУ заявил, что его мобилизовали после 12 лет тюрьмы и психбольницы

REUTERS/Gleb Garanich В Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют людей в том числе после лечения в психиатрических больницах строгого режима, рассказал в беседе с РИА Новости украинский военнопленный Анатолий Прокудин с позывным Акула.
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