Пленный ВСУ заявил, что его мобилизовали после 12 лет тюрьмы и психбольницы

REUTERS/Gleb Garanich В Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют людей в том числе после лечения в психиатрических больницах строгого режима, рассказал в беседе с РИА Новости украинский военнопленный Анатолий Прокудин с позывным Акула.