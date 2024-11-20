Налогообложение без тайн: В Туле пройдет семинар для предпринимателей

В Туле 28 ноября в 12:00 в Sk Royal Hotel состоится семинар на тему: «Актуальные вопросы налоговой оптимизации: от дробления бизнеса до правильного использования налоговых льгот», организованный «Пепеляев Групп» при поддержке ТРО «Деловая Россия».