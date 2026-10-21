Звезды собрались в центре Москвы и получили свои награды. Ольга Бузова Пресс-служба мероприятияЮлия Савичева, Линда, Ольга Бузова, Дмитрий Дибров, Елена Север, Ирина Безрукова и другие звезды собрались в ресторане «Боярский» на церемонии вручения премии FB «Люди года — 2026».