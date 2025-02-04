Землетрясение в Полтаве. Или не землетрясение? Отчего такие нереальные взрывы?

Увы, по сей день нет даже настоящих ответных санкций против киевских марионеток и западных кукловодов...

ВМ

Владимир Минаков

А ведь Гитлер имел надежду в 1945 году шарахнуть по Союзу создаваемой ядерной бомбой, именно его кадры и создали те "игрушки", которые пиндосы сбросили в Японии... Что, готовят шантаж мировому сообществу?