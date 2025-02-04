Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Землетрясение в Полтаве. Или не землетрясение? Отчего такие нереальные взрывы?

В Полтаве зафиксировано землетрясение, не характерное для Восточной Европы.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Увы, по сей день нет даже настоящих ответных санкций против киевских марионеток и западных кукловодов...
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15 час.
Одиссей
имхо, газовая версия - самая обоснованная.
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
А ведь Гитлер имел надежду в 1945 году шарахнуть по Союзу создаваемой ядерной бомбой, именно его кадры и создали те &quot;игрушки&quot;, которые пиндосы сбросили в Японии...  Что, готовят шантаж мировому сообществу?
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13 час.
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