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Москвичи пополнили карту "Тройка" более чем 17 тысяч раз с помощью городских баллов

Москвичи пополнили карту "Тройка" более чем 17 тысяч раз с помощью городских баллов

С начала 2024 года жителям Москвы стало ещё легче использовать общественный транспорт. По данным официального сайта мэра города, уже более 17 тысяч раз пользователи сайта "Миллион призов" пополнили транспортную карту "Тройка", используя городские баллы.

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