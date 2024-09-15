Конте о «Наполи»: «Я садился в неготовый болид и выводил его на первое место. Это сложный вызов, но я достаточно зрел, чтобы справиться»

«Сейчас у меня много энергии, и я очень воодушевлен, я скучал по футболу в целом. «Наполи» предоставил мне возможность познакомиться с чудесным городом, который живет футболом, ложится спать с мыслями о футболе и просыпается с мыслями о нем.