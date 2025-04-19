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Следком установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля

Следком установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля

По словам официального представителя СКР Светланы Петрова, в результате совместной работы военных следователей и Главного управления по противодействию экстремизму МВД удалось установить, что за ударом стоят: полковник Дмитрий Бондарович - командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ; полковник Андрей Дзяний - командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил Украины; а также его заместитель - Виталий Сендзюк.

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Татьяна Антонова
Светланы Петрова?
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