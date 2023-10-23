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Еврейские критики Израиля: «Стражи Города» – против политического сионизма, а из Израиля посыпались угрозы в адрес России ...

Еврейские критики Израиля: «Стражи Города» – против политического сионизма, а из Израиля посыпались угрозы в адрес России ...

ГЕННАДИЙ СИМАКОВ   Еврейские критики Израиля: «Стражи Города» – против политического сионизма 18 октября около сотни противников военных действий Израиля устроили мирную акцию протеста в здании Конгресса США.

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