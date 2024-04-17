Лава и облака пепла: впечатляющие виды извержения вулкана

По меньшей мере 800 человек из индонезийской провинции Северный Сулавеси были эвакуированы после многочисленных извержений вулкана в этом районе, который в течение нескольких дней выбрасывал в небо лаву и облака пепла.
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