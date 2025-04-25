Учёные бьют тревогу: пятница может стать днём критических рисков для здоровья Солнце продолжает демонстрировать непредсказуемое поведение, заставляя метеорологов…Сообщение Магнитная буря 25 апреля 2025: как уберечь здоровье в дни солнечной агрессии появились сначала на Ежедневные новости.