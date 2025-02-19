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От «Морского» до «Солнечного». История десяти дружин Артека.

От «Морского» до «Солнечного». История десяти дружин Артека.

Продолжаем цикл сюжетов, посвящённых 100-летнему юбилею Международного детского центра «Артек». Что нового узнали шестиклассники второй школы и лицеисты из 40-минутной лекции ямальского отделения российского общества «Знание»?  Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.

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