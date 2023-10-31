Врач Филева: антиоксиданты и достаточный отдых помогают продлить жизнь

Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни. Врач Филева проинформировала , что влияние образа жизни на ее продолжительность является более существенным по сравнению с генетикой.
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