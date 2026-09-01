Оплата проезда по биометрии в Москве набирает популярность — Собянин

К 2030 году в московском метро более трети всех элементов навигации будут цифровыми. На обновленном Ленинградском вокзале уже установлены 125 новых цифровых указателей.
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