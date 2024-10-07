В Феодосии на нефтебазе произошло возгорание

На нефтебазе, расположенной в Феодосии, произошло возгорание, пострадавших нет. Об этом, ссылаясь на руководителя администрации Феодосии Игоря Ткаченко, в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.