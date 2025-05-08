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Американист Блохин объяснил слова Трампа о «победе» США во Второй мировой войне

Американист Блохин объяснил слова Трампа о «победе» США во Второй мировой войне

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США якобы были «доминирующей силой» в победе во Второй мировой войне.

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