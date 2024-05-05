+ A – Минэнерго: Украина теряет больше объектов энергетики, чем восстанавливает На Украине уничтожено больше энергетических мощностей, чем восстановлено – об этом в эфире национального телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.
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