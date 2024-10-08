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Новости экономики России

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Сейчас стоит наращивать длинные облигации и фонды денежного рынка

Сейчас стоит наращивать длинные облигации и фонды денежного рынка

Кто-то этого ждал, кто-то этого опасался, а кто-то наверняка даже рад новым открывшимся возможностям зафиксировать высокую доходность в фондах денежного рынка и/или облигациях с фиксированным доходом, но факт остаётся фактом: индекс гос.

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