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Курские новости

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Курская область оштрафовала поставщиков питания детских лагерей на 402,4 тысячи рублей

Курская область оштрафовала поставщиков питания детских лагерей на 402,4 тысячи рублей

Роспотребнадзор проверил 24 поставщика питания для детских лагерей, выявлено множество нарушений, сумма штрафов составила 402,4 тысячи рублей.

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