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Царьград

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"Он знал, кто вернется»: внук свидетеля явления Христа раскрыл семейную тайну

"Он знал, кто вернется»: внук свидетеля явления Христа раскрыл семейную тайну

В Элисте пройдут мероприятия к 80‑летию явления Христа Спасителя в Крестовоздвиженской церкви. Внук свидетеля события, Семёна Бондаренко, рассказал, что дед был ясновидящим и набожным человеком, а также точно предсказывал судьбы фронтовиков.

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