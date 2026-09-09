"Он знал, кто вернется»: внук свидетеля явления Христа раскрыл семейную тайну

В Элисте пройдут мероприятия к 80‑летию явления Христа Спасителя в Крестовоздвиженской церкви. Внук свидетеля события, Семёна Бондаренко, рассказал, что дед был ясновидящим и набожным человеком, а также точно предсказывал судьбы фронтовиков.
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