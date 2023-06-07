Кроссовер Acura ZDX 2024 станет более удобным в управлении при помощи функций от Google

Новый премиальный электрокроссовер Acura ZDX 2024 получит ряд систем от Google. Пресс-служба японской автомобильной компании Acura (принадлежит Honda) рассказала какие функции от Google получит электрический кроссовер ZDX, когда выйдет на рынок.
Новый премиальный электрокроссовер Acura ZDX 2024 получит ряд систем от Google. Пресс-служба японской автомобильной компании Acura (принадлежит Honda) рассказала какие функции от Google получит электрический кроссовер ZDX, когда выйдет на рынок.
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