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Кроссовер Acura ZDX 2024 станет более удобным в управлении при помощи функций от Google

Кроссовер Acura ZDX 2024 станет более удобным в управлении при помощи функций от Google

Новый премиальный электрокроссовер Acura ZDX 2024 получит ряд систем от Google. Пресс-служба японской автомобильной компании Acura (принадлежит Honda) рассказала какие функции от Google получит электрический кроссовер ZDX, когда выйдет на рынок.

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