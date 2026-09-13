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Евсеев после 2:3 с «Ахматом»: «В ворота попади – ну и хотя бы вничью сыграть. Нам с 25 метров забивают, а мы с восьми не можем. У Магомедова ушиб бедра, видимо»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев остался недоволен реализацией моментов в матче с « Ахматом ».

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