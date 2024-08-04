Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 4 августа

Этот день в авиации. 4 августа

1807 - В Париже Андре-Жак Гарнерен совершает первый ночной подъём на воздушном шаре. 1908 - Граф фон Цеппелин, чтобы продемонстрировать возможности своего дирижабля LZ 4, стартовал от своего плавучего ангара на Боденском озере в 6:22 утра на 24-часовой перелёт вниз по Рейну в Базель, Страсбург и Майнц, а затем обратно в Штутгарт.

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