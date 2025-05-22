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Почему филиппинки мечтают о русских мужчинах, готовы делить одного на двоих и что их так привлекает

Почему филиппинки мечтают о русских мужчинах, готовы делить одного на двоих и что их так привлекает

Российский экспат убедился, что юные филиппинки смотрят на русских мужиков с особым интересом. Он прожил на островах четыре года и рассказал, почему местные жительницы устраивают настоящую охоту на наших парней и даже готовы вдвоем встречаться с одним.

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ч
чак
Это реклама турфирмы?
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