Путешествуем по Дальнему Востоку: подборка интересных мест для отдыха в августе

Путешествуем по Дальнему Востоку: подборка интересных мест для отдыха в августе

Провести выходные у Охотского моря, устроить фотосессию на фоне маяков и заняться серфингом — всё это жители Дальнего Востока могут сделать за время небольшого отпуска, чтобы последний месяц лета запомнился надолго.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх