Мэрия Новосибирска сменила подрядчиков для ремонта Октябрьского моста

Новые подрядчики приступят к капитальному ремонту Октябрьского моста в начале 2024 года.Мэрия Новосибирска решила сменить подрядчика, который не выполнил свои обязательства и не завершил к обозначенному сроку ремонт Октябрьского моста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии