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ИАНЕД

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Военный аналитик Сивков объяснил главную причину изменения ядерной доктрины РФ

Военный аналитик  Константин Сивков выступая на российском ТФ, объяснил, что в случае конфликта с РФ  в НАТО  сделают акцент на воздушных силах — крылатых ракетах и беспилотниках, которые способны уничтожить российскую систему ПВО.

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