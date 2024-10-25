Военный аналитик Сивков объяснил главную причину изменения ядерной доктрины РФ

Военный аналитик Константин Сивков выступая на российском ТФ, объяснил, что в случае конфликта с РФ в НАТО сделают акцент на воздушных силах — крылатых ракетах и беспилотниках, которые способны уничтожить российскую систему ПВО.
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