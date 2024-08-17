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Двери закрываются: где ещё запретили работать мигрантам в Челябинской области

Двери закрываются: где ещё запретили работать мигрантам в Челябинской области

В постановлении региональных властей 19 новых пунктов.В Челябинской области расширили список мест, куда не смогут устроиться иностранцы.

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