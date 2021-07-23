Авторитарное Марокко

Все смешалось в общеевропейском доме — уже несколько дней подряд заголовки в медиа рисуют страшные картины того, как Марокко шпионило за гражданскими активистами, журналистами и, вы не поверите, даже за министрами и руководителями стран, входящих в ЕС Как обычно, некий консорциум неких СМИ (в числе которых и Radio France, принадлежащее, кстати сказать, государству и живущее на бюджетные деньги) раскопал, что марокканские власти прослушивали не сто, не тысячу, а десятки тысяч человек, включая высших лиц ряда государств.