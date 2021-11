В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal for ImmunoTherapy of Cancer, ученые из Университета Ноттингема (University of Nottingham) обнаружили, что смертельно опасный паразит, вызывающий плохое самочувствие у беременных женщин и пациентов с ослабленным иммунитетом, потенциально может использоваться для лечения различных типов опухолей.