Руді Джуліані. 17 серпня 2022 р. Джуліані відповість на запитання присяжних з приводу виборів 2020 року Спеціальна колегія присяжних була скликана в травні в рамках розслідування спроб Дональда Трампа змінити результат виборів у Джорджії в 2020 році Руді Джуліані, колишній особистий адвокат Дональда прибув у середу до будівлі суду в Атланті, щоб дати свідчення […] Сообщение Джуліані відповість на запитання присяжних щодо виборів 2020 року появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.