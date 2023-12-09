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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

10 декабря – день иконы Божией Матери «Знамение»

10 декабря – день иконы Божией Матери «Знамение»

10 декабря – день иконы Божией Матери «Знамение» ClickioСимволизм, таинственность и величественная история – все это сопутствует дню иконы Божией Матери, прозванной «Знамение», который торжественно отмечается 10 декабря.

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