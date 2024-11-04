📹❗️Расчёт ОТРК 9К720 "Искандер-М" нанёс удар ракетами 9М723-1 по крупному сосредоточению бронетехники, пехоты и самоходной артиллерии 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в н.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Расчёт ОТРК 9К720 "Искандер-М" нанёс удар ракетами 9М723-1 по крупному сосредоточению бронетехники, пехоты и самоходной артиллерии 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в н.