Останина: семья впервые за 30 лет стала центром государственной политики

Впервые за последние 30 лет семья стала центральной темой государственной политики, заявила глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) в ходе отчета о работе комитета на пленарном заседании.
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