Куда Александр Григорьевич определил музыкантов?

Бунякин Сергей

1. Россия не оплачивала "нужды Вагнера", Россия платила по контракту юр. лицу, и не более того, что было оговорено. А они воевали. 2. Пока у ЧВК нет контракта с Беларусью- они, естественно, живут за свой счет. А заключат контракт- встанут на границе и наваляют еще желающим