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  • 125k 12345
    такое во все времена происходило - это нормально"Предателей полно...
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    Ну а если и будут списки,что дальше,мы с Вами прочитаем и всё.А убирать то их с должностей, кто будет ?"Предателей полно...

Куда Александр Григорьевич определил музыкантов?

Куда Александр Григорьевич определил музыкантов?

А поговорить?! Говорят, где то здесь находится Евгений Викторович. Его просто не смогли разглядеть Александр Григорьевич недавно в интервью отвечал на все вопросы "открыто и честно".

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Комментарии
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Алексей Смирнов
Какая то собачья чушь. При чём тут военные базы России и группа наёмников - предателей?
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12 час.
Бунякин Сергей
1. Россия не оплачивала &quot;нужды Вагнера&quot;, Россия платила по контракту юр. лицу, и не более того, что было оговорено. А они воевали. 2. Пока у ЧВК нет контракта с Беларусью- они, естественно, живут за свой счет. А заключат контракт- встанут на границе и наваляют еще желающим
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3 час.
БС
Бунякин Сергей
Аффтору нужно уже определиться, что лучше- российские базы в Беларуси (союзное гос-во между прочим) или натовские в Подмосковье
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3 час.

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