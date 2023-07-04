А поговорить?! Говорят, где то здесь находится Евгений Викторович. Его просто не смогли разглядеть Александр Григорьевич недавно в интервью отвечал на все вопросы "открыто и честно".
Куда Александр Григорьевич определил музыкантов?
Комментарии
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Алексей Смирнов
Какая то собачья чушь. При чём тут военные базы России и группа наёмников - предателей?
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12 час.
Бунякин Сергей
1. Россия не оплачивала "нужды Вагнера", Россия платила по контракту юр. лицу, и не более того, что было оговорено. А они воевали. 2. Пока у ЧВК нет контракта с Беларусью- они, естественно, живут за свой счет. А заключат контракт- встанут на границе и наваляют еще желающим
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3 час.
БС
Бунякин Сергей
Аффтору нужно уже определиться, что лучше- российские базы в Беларуси (союзное гос-во между прочим) или натовские в Подмосковье
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3 час.
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