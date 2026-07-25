«Вторичку» берем только за дисконт, новостройки – по госпрограммам: эксперт Волкова о том, когда наступает момент Х

Эксперт назвал главную ловушку рынка недвижимости Финансовый консультант Татьяна Волкова в беседе с «ФедералПресс» развеяла миф о том, что ждать снижения цен бессмысленно, и доказала, что рынок уже перешел в фазу покупателя.
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