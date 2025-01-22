«Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться», — глава Госдепа США

Госсекретарь Марко Рубио в программе «Доброе утро, Америка» на ABC ответил на вопрос о предвыборном обещании Трампа положить конец конфликту между Россией и Украиной в первый же день: «Послушайте, это сложный, трагический конфликт.
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