МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 492 подписчика

«Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться», — глава Госдепа США

«Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться», — глава Госдепа США

Госсекретарь Марко Рубио в программе «Доброе утро, Америка» на ABC ответил на вопрос о предвыборном обещании Трампа положить конец конфликту между Россией и Украиной в первый же день: «Послушайте, это сложный, трагический конфликт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх