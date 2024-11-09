В Управлении МВД России по городу Ставрополю наградили неравнодушного ставропольчанина, принявшего непосредственное участие в задержании грабителя

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в Управлении МВД России по городу Ставрополю состоялось торжественное награждение неравнодушного жителя краевого центра и сотрудника полиции, которые не дали скрыться мужчине, открыто похитившему телефон у девушки.
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