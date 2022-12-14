Мировое обозрение

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Владельцам Tesla Model X и Model S теперь доступны тысячи игр из магазина Steam

Владельцам Tesla Model X и Model S теперь доступны тысячи игр из магазина Steam

С весны прошлого года флагманские электромобили Tesla оснащаются бортовой развлекательной системой на базе графического процессора AMD Navi 23 с архитектурой RDNA 2, что приближает их по своим возможностям к игровым консолям актуального поколения.

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