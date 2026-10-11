Отразили воздушную атаку ВСУ: над регионами России уничтожены 479 беспилотников за ночь

В ночь на 11 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 479 БПЛА противника, заявили в Минобороны. Беспилотники сбиты над 18 регионами, а также над Чёрным морем.
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