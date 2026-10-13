Спрос и стоимость поездок соответствуют сезону, несмотря на атаки на дата-центры.«Яндекс Такси» почти полностью восстановил вывод заработанных средств, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.
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