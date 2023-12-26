Собянин: В новогодние праздники парковка в Москве будет бесплатной

Решение не коснется только парковок со шлагбаумами Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил, что в новогодние каникулы с 1 по 8 января 2024 года столичные автомобилисты смогут парковаться бесплатно.
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