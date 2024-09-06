Юрий Трутнев рассказал о предварительных итогах Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ФедералПресс. Во Владивостоке стартовал завершительный день ВЭФ-2024. Предварительно известно, что участие в форуме приняли более 7 тысяч человек из 75 стран, включая представителей 16 недружественных государств, который подписали 258 соглашений на общую сумму почти 5,5 триллионов рублей.
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