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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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14-летний прыгун в воду Киселев о чемпионате Европы: «Волновался, потому что это первый взрослый старт. Старался прыгнуть красиво»

Российский прыгун в воду Мирослав Киселев поделился впечатлениями от чемпионата Европы в Париже. Сегодня Киселев и Александра Кедрина заняли четвертое место в синхронных прыжках с вышки в миксте.

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